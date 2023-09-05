05 Сентября 2023
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Образование Владимирская область
Фото: avo.ru

Школьники из Владимирской области будут бороться за звание самой эрудированной команды России

Школьники из города Покрова Владимирской области примут участие в финале Всероссийского интеллектуального турнира «Лига Знаний: школы и колледжи», который будет проходить в Москве 6 сентября. Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе правительства региона, команда покровской школы №1 завоевала право отстаивать честь Владимирской области, победив в нелёгкой борьбе на этапах внутри региона.

«Лига Знаний: школы и колледжи» – масштабный интеллектуальный турнир, состоящий из серии индивидуальных и командных игр для школьников и студентов колледжей. Участники отвечают на вопросы про историю России, её национальное достояние, достижения в области науки, технологий, культуры, искусства и спорта. Для успешного прохождения испытаний требуются не только логика и эрудиция, но и творческий подход. 

школа(2010)|Фото: Накануне.RU

Турнир проходит в 4 этапа. Два первых отбора – индивидуальный и командный – проведены на базе образовательных организаций. Затем состоялись очные игры на региональных площадках. Сильнейшие коллективы от каждого из 89 субъектов Российской Федерации встретятся в финале.  

На кону – звание самой эрудированной команды России и ценные призы: 10 лучших команд получат денежные премии на собственное развитие, гаджеты и сертификаты на путешествия.

 

Теги: лига знаний: школы и колледжи, турнир, образовательные организации, турнир


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