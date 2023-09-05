Путин хочет создать "военную ВДНХ"

Владимир Путин сегодня на заседании оргкомитета "Победа" предложил создать Национальный центр исторической памяти – этакой "военной ВДНХ".

Он перечислил артефакты, которые бы могли появиться на выставке.

"Резонансные приказы ставки и блокадные дневники ленинградцев, акты о капитуляции Германии и Японии. Для глубины восприятия можно разместить и трофейные документы, думаю, жестким напоминанием тем, кто забыл историю, будет демонстрация приказов нацистского командования о варварском обращении с советскими военнопленными и мирными гражданами; документов о преступлениях пособников Гитлера, разного рода коллаборационистов", - заявил Путин.