10 новых городов представлены к званию "Город трудовой доблести"

Оргкомитет "Победа" представил президенту России 10 новых городов- претендентов на звание "Город трудовой доблести".

В этом году предлагается присвоить этот статус Владимиру, Воткинску, Находке, Новомосковску, Подольску, Прокопьевску, Рязани, Рубцовску, Улан-Удэ и Ханты-Мансийску.

Звание присваивается "за значительный вклад жителей городов в достижение Победы в Великой Отечественной войне 1941—1945 годов, обеспечение бесперебойного производства военной и гражданской продукции на промышленных предприятиях, проявленные при этом массовый трудовой героизм и самоотверженность".

За четыре последних года звание было присвоено уже 53 городам.