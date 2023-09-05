При обстреле села в Белгородской области погиб мужчина

При повторном обстреле ВСУ села Козинка Грайворонского округа погиб мужчина. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в Telegram-канале.

По его словам, еще один человек ранен. Женщина получила минно-взрывную травму и осколочные ранения бедер. Она доставлена в больницу.

Ранее сегодня Гладков сообщил, что в результате прилета 8 артиллерийских мин повреждены 11 частных жилых домов, а также легковой автомобиль. Частично повреждены линии электро- и газоснабжения.

В конце августа трое мирных жителей погибли после атаки украинских войск на санаторий в селе Лавы Валуйского округа Белгородской области. По словам губернатора региона Вячеслава Гладкова, ВСУ сбросили с беспилотника взрывное устройство, когда люди находились на улице.