Жителю Кубани вменили госизмену – попытку перехода на сторону Украины

ФСБ заподозрила жителя Краснодарского края в подготовке к госизмене в форме перехода на сторону Украины.

Подозреваемый для вступления в ряды Вооруженных сил Украины вышел на связь с сотрудником СБУ, который занимался поиском и подготовкой добровольцев для участия в боевых действиях против армии России. Злоумышленник задержан при попытке выезда на Украину.

Возбуждено уголовное дело, сообщает центр общественных связей ФСБ России.