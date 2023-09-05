СБУ предъявила обвинение основателю Альфа-банка Михаилу Фридману

Служба безопасности Украина сообщила о предъявлении подозрения российскому олигарху Михаилу Фридману. СБУ обвиняет его в финансировании российской армии.

По версии СБУ, Фридман "влил" около 2 млрд руб. в несколько военных заводов в России, среди них Тульский патронный завод и Уральский оптико-механический завод. Также украинские следователи считают, что Фридман "задействовал собственные бизнес-ресурсы для массового распространения сухпайков, одежды и другой продукции под торговым знаком "Армия России"; организовал сбор материально-технической помощи для нужд российских войск; страховые компании фигуранта взяли на себя страхование военной техники, а также жизнь и здоровье российских военных".

"Обеспечил сотрудничество собственного телекоммуникационного предприятия с ФСБ, что позволило ему провести подконтрольную спецслужбе России мобильную связь" на территориях, ранее входивших в состав Украины.

По ч. 3 ст. 110-2 УК Украины Фридману грозит до восьми лет тюрьмы с конфискацией имущества.