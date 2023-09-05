Адвокаты экс-схиигумена Сергия требуют экспертизу с привлечением религиоведа

Адвокаты экс-схиигумена Сергия (Николай Романов) требуют провести экспертизу в рамках апелляции на приговор бывшему священнику.

Напомним, 27 января в Бабушкинском районном суде Москвы огласили приговор по делу Сергия и его помощника Всеволода Могучева. Им вменялась статья 282 УК РФ – "Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства организованной группой". В итоге обоих признали виновными: Романову было назначено семь лет лишения свободы, а Могучев получил пять лет колонии.

В феврале решение было обжаловано. Как уточнили сегодня адвокаты Сергия в Telegram-канале "Бабиков и партнеры", в рамках апелляции ими заявлено ходатайство о проведении комплексной экспертизы с привлечением религиоведа.

"Мы настаиваем, что спорные проповеди носили исключительно религиозный характер", - говорится в сообщении защиты.





Решение по ходатайству, и, вероятно, по жалобам адвокатов Московский городской суд вынесет 7 сентября.

Ранее суд признал Youtube-канал и видео Всеволода Могучева запрещенными к распространению в России.

Напомним, что Сергий был задержан в Свердловской области в конце 2020 года и затем доставлен в Москву. В 2021 году ему вынесли приговор по другому делу.