05 Сентября 2023
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Фото: Накануне.RU

"Я объявляю протест!" Ветеран ГУФСИН, зараженный ВИЧ и гепатитом С, отказался от пожизненных лекарств

Ветеран ГУФСИН Виктор Горсков, заразившийся гепатитом С и ВИЧ, предположительно, в стенах екатеринбургского медучреждения, сделал громкое заявление. В качестве протеста на бездействие правоохранителей, якобы умышленно затягивающих расследование, пенсионер решил отказаться от необходимых для жизни препаратов.

"В знак своего протеста на бездействие ОП №7 и прокуратуры Октябрьского района Екатеринбурга, на многолетнюю умышленную волокиту, затягивание в возбуждении уголовного дела, сокрытие и уничтожении доказательных документов в доследственном материале дела, я отказываюсь от приема сердечно-сосудистых препаратов, прописанных мне пожизненно с 4 сентября 2023 года", - заявил он Накануне.RU.

Напомним, что в июне Горсков стал первым человеком в России, кто доказал вину больницы в заражении пациента COVID-19. В прошлом месяце суд также встал на сторону екатеринбуржца, отменив постановление об отказе в возбуждении уголовного дела по факту заражения ВИЧ и гепатитом С. По словам супруги пенсионера Светланы, судья признала, что материалы доследственной проверки, по которым и выносилось постановление, находятся в безобразном состоянии: часть доказательной базы пропала, а документы не в хронологическом порядке.

Накануне.RU внимательно следит за развитием истории.

Теги: Горсков, ВИЧ, Гепатит С, протест, прокуратура, ОП №7


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