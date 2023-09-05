05 Сентября 2023
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Фото: Накануне.RU

Подозреваемый в изнасиловании и убийстве собаки югорчанин признал вину

Задержанный по подозрению в изнасиловании собаки дал признательные показания, сообщает "Муксун".

Мужчина рассказал полицейским, что в момент совершения преступления был пьян, и что якобы он пнул собаку, когда та начала лаять на проходящих мимо детей. Собака в ответ укусила обидчика, после чего мужчина жестоко расправился с псом.

Напомним, животное изнасиловали, отрезали язык, мошонку, и половой орган. В пасть измученного пса была воткнута бутылка. Сам подозреваемый был обнаружен мирно спящим на трупе измученного животного.

Также в СМИ появилась информация о личности подозреваемого. Сообщается, что он якобы является многодетным отцом, к тому же якобы у него есть онкологическое заболевание. Сообщается, что у живодера четверо детей, он инвалид.

Зооактивисты показаниям мужчины не верят, и считают, что про детей он сказал, чтобы выгородить себя. Между тем, некоторые граждане начали травлю активистки, которая нашла труп собаки и написала заявление на мужчину. Ее упрекают в том, что она "ставит животных выше людей". При этом среди горожан есть мнение, что не стоит "ломать жизнь многодетному отцу-инвалиду с онкологией", сообщает Neft.

Активистка также сообщила, что ей не дают доступ к материалам уголовного дела, аргументируя тем, что с юридической точки она не является потерпевшей.

Теги: живодер, собака, изнасилование


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