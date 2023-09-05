Белорусы больше не смогут получить паспорт за границей

Президент Белоруссии Александр Лукашенко запретил гражданам страны получать или менять паспорта за границей. Сегодня глава государства подписал соответствующий указ.

В указе говорится, что это делается для "оптимизации деятельности дипломатических представительств и консульских учреждений". Проблема перекладывается на плечи белорусов, которым теперь придется ездить на родину, чтобы оформить документы. Особенно сложной ситуация будет для тех, кого в Белоруссии ожидает уголовное преследование.

Такой же запрет ввозится на оформление доверенностей на проведение сделок с недвижимостью и другим имуществом.