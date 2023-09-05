МИД: Россия расценит возврат ядерного оружия США в Британию как шаг к эскалации

Россия воспримет как шаг к эскалации возможное возвращение американского ядерного оружия на территорию Великобритании, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

По ее словам, это решение будет воспринято как "эскалационный шаг, который ведет ровно в противоположном направлении от решения насущной задачи вывода всех ядерных вооружений США из стран Европы".

Ранее СМИ на основе анализа проект бюджета ВВС США учеными сообщили, что Вашингтон может вернуть ядерные арсеналы в Британию (раньше они находились там с 1954 по 2008 годы). Об этом пишет РИА Новости.

В прошлом году президент Польши Анджей Дуда заявил, что его страна могла бы принять участие в программе Nuclear Sharing. В рамках этой программы европейские государства НАТО размещают и хранят американское ядерное оружие. Министр иностранных дел России Сергей Лавров отметил, что "эта ситуация весьма тревожит".