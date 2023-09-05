В ДНР украинский офицер получил 25 лет за изнасилование и убийство

Верховный суд Донецкой Народной Республики наказал заместителя командира роты по воспитательной работе 36-й бригады морской пехоты ВСУ старшего лейтенанта Сергея Батынского.

Военный признан виновным в изнасиловании и убийстве в Мариуполе весной 2022 г., пишет ТАСС. Он получил за это 25 лет колонии строгого режима.

По данным следствия, 7 апреля 2022 г. Батынский и другие военнослужащие во время патрулирования территории в районе "Азовмаша" в Мариуполе под предлогом "установления личности и проверки документов" незаконно задержали и поместили в подвал завода мужчину и женщину, состоявших в гражданском браке. На следующий день пьяный Батынский спустился в подвал, отвел пострадавшую в соседнее помещение, под угрозой убийства изнасиловал ее и совершил насильственные действия сексуального характера. После он вернулся в подвал и застрелил ее супруга.