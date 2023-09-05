В Эстонии за дебош задержали актера Алексея Панина*

В сети появилось видео с задержанным актером Алексеем Паниным*. Эстонские полицейские ведут его в наручниках в свою машину, артист по дороге поправляет штаны и просит у них сигарету, но получает отказ.

По данным СМИ, Панина* задержали за пьяный дебош. В Таллинне пьяный артист ночью ломился в дома незнакомцев, полагая, что это его отель.

Сообщается, что после полицейского участка Панина* отправили в вытрезвитель, но этим он, вероятно, не отделается. Shot пишет, что теперь артисту грозит депортация в Россию, где на него заведено уголовное дело по статье "Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности или публичное оправдание терроризма".

Ранее актер заявлял, что, возможно, болен ВИЧ и туберкулезом.

*внесен в реестр иноагентов Минюста РФ