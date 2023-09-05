05 Сентября 2023
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Фото:Накануне.RU

В Екатеринбурге предотвратили теракт на ЖД-путях, задержав студента педагогического

Сотрудникам ДПС удалось предотвратить теракт в Екатеринбурге во время проверки документов. Как сообщает Telegram-канал Baza, в ту ночь 20-летний парень отправлялся на ЖД-пути, чтобы поджечь шкафы с электрооборудованием.

Согласно информации канала, инцидент произошел ночью с 4 на 5 сентября. Сотрудники ДПС остановили автомобиль студента для проверки документов. Оказалось, что парень учится в педагогическом университете.

Несмотря на обычную процедуру, молодой водитель сильно нервничал при правоохранителях, что последним показалось подозрительным. Тогда полицейские решили осмотреть машину и обнаружили на пассажирском сидении газовый ключ, бутылку с неизвестной жидкостью и спички. После того, как по требованию сотрудников ДПС, парень разблокировал телефон, удалось ознакомиться и с содержанием переписки с неизвестным. Тот предлагал за поджог шкафчиков деньги, сообщая необходимые координаты.

Студент также признался, что найденный набор у него именно для поджога, после чего на место были вызваны сотрудники ФСБ. Водитель был задержан для дальнейшего разговора.

Теги: Екатеринбург, теракт, студент


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