Эрдоган: Перспектива мира на Украине на горизонте не просматривается

Перспектив достижения мира на Украине на горизонте не просматривается, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган по возвращению из Сочи.

Он напомнил, что Анкара прилагала большие усилия "для предотвращения дальнейшего кровопролития".

"С самого первого дня мы всегда выступали за мир, диалог и дипломатию", - сказал Эрдоган. Турецкие власти "не подливали масла в огонь", а стремились добиться того, чтобы обе стороны встретились, подчеркнул президент Турции.

"К сожалению, война, продолжающаяся уже 1,5 года, все еще идет", - цитирует его РИА Новости.

Напомним, 4 сентября Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган провели переговоры в Сочи – первые почти за год. Турецкие СМИ сообщали, что Эрдоган в очередной раз планирует предложить Путину посредничество Анкары в переговорном процессе с Украиной, но едва ли стороны конфликта воспользуются этим предложением.

Основной же темой для обсуждения, как предполагалось, должна была стать зерновая сделка. Кремль неоднократно заявлял, что пока не будут выполнены российские условия, сделка не возобновится.