Индия может сменить название

В Индии разгорается скандал вокруг официального названия страны. Дискуссию, которая обострилась в последнее время, усилили приглашения на ужин, отправленные гостям саммита G20 от имени главы принимающей страны – там говорится, что он президент Бхарата.

Бхарат – малоиспользуемое в западном мире название Индии, которое при этом широко употребляется внутри страны. В конституции Индии закреплена равнозначность двух названий.

В парламенте сторонниками перехода на название Бхарат выступают члены Бхаратской народной партии. Но теперь им противостоят участники недавно созданного оппозиционного блока ИНДИЯ, они полагают, что именно из-за названия нового альянса их политические противники хотят изменить название страны.

У сторонников Бхарата свои аргументы, они считают, что широкое распространение "Индии" за рубежом – "заслуга" колониальной Великобритании и само слово является символом рабства, тогда как Бхарат упоминается в древних санскритских текстах.