05 Сентября 2023
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Фото: RCC Boxing Promotions

Команда RCC активно готовит челябинскую арену "Трактор" к международному вечеру бокса

8 сентября в столице Южного Урала пройдёт международный вечер бокса от RCC Boxing Promotions. Главное событие турнира – невероятная схватка между боксёром из Миасса Вильданом Минасовым и экс-чемпионом мира WBA Рене Альварадо.

Команда RCC активно занимается подготовкой многотысячной ледовой арены "Трактор" к большому боксу. Турнир станет частью масштабного спортивного фестиваля – RCC FEST, приуроченного к празднованию Дня города в Челябинске. Концепция мероприятия связана с тем, что фестиваль является точкой притяжения активных, позитивных, спортивных людей, разделяющих общие ценности: энергия, объединение, молодость, движение.

(2023)|Фото: RCC Boxing Promotions

Продюсер шоу Глеб Бурганов отметил: "В шоу мы используем ключевые образы, вызывающие ассоциации с Челябинском, спортом и духом экстрима. Декорации будут выполнены в современной стрит-арт стилистике, что дополнительно подчеркнёт наш посыл в этом проекте: бери друзей, единомышленников и вместе приходите на спортивные мероприятия RCC".

Главный бой вечера откроет уникальный перформанс, который станет связующим элементом турнира по боксу с фестивалем стрит-спорта и экстрима от RCC в Челябинске. Чтобы воплотить идею в реальность, из Екатеринбурга было привезено 50 кВт концертного звука, более 340 кв. метров светодиодного экрана и 720 световых приборов.

(2023)|Фото: RCC Boxing Promotions

Теги: RCC, бокс, RCC FEST


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