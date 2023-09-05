Дети ходят в школу с фонариками. Прикамцы несколько лет пытаются добиться от властей уличного освещения

Жители поселка Верхнечусовские Городки (Пермский край) несколько лет пытаются добиться от властей организации уличного освещения. О проблеме Накануне.RU сообщили местные жители.

По словам людей, проблема с освещением в поселке существует уже около трех лет в районе Подгора и на улице Лесная. Обращения к властям, по словам селян, ничего не дали, в ответ - отговорки.

"У нас в поселке эта проблема с уличным освещением давно существует, не первый год. В ответ одни лишь обещания и отговорки. В районе Подгора много улиц, расположены социальные объекты: школа, детский сад", - сообщила местная жительница Светлана.

По словам заведующей "Центром развития – детского сада №1 "Василек" Ирины Шабаршиной, проблема актуальна не только для Верхнечусовских Городков, но и для деревни Кутамыш. Дети вынуждены ходить в школу с фонариками.

"На столбах, на простых улицах даже подобия ламп нет. Или пустые, старые, ржавые остатки фонарей. Свет горит только на трех улицах. Дети добираются осенью и весной по грязи, зимой по морозу до школы с фонариками", - сообщила Ирина Шабаршина. На своей странице в социальной сети "ВКонтакте" она опубликовала видео темных улиц деревни.

В администрации Чусовского городского округа сообщили, что Верхнечусовские Городки перешли в Чусовской городской округ в 2020 году. С тех пор власти ведут поэтапную работу по обустройству уличного освещения. Обеспечить светом все улицы одновременно, по словам властей, невозможно, у округа просто нет средств на это.

"У нас заключен договор концессии, обеспечить освещением населенные пункты должны до 2028 года. Все улицы прописаны. Освещение идет поэтапно. В районе Подгора освещение обустроено практически везде, но частично не работает в связи с техническими причинами - вышка у Комбината благоустройства сломалась. Глава поставил сроки - до 11 сентября отремонтировать", - пояснили в мэрии.

Самих жителей обещание обеспечить населенные пункты только к 2028 году не устраивает. Главный вопрос, который задают люди - как детям ходить в школы при таких потемках. Накануне.RU направило запрос в администрацию губернатора края о возможности ускорить этот процесс за счет выделения дополнительного финансирования.