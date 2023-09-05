ФК "Урал" покинул тренер, работавший в команде с 2008 года

Тренер-аналитик ФК "Урал" Дмитрий Столбиков покинул клуб. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе екатеринбургской команды.

Специалист работал в тренерском штабе главной команды с 2008 года. В клубе поблагодарили Дмитрия и пожелали ему успехов в дальнейшей жизни.

Как уточнили в "Урале", Столбиков ушел по своей собственной инициативе.

Ранее клуб из Екатеринбурга покинул вице-президент Игорь Ефремов.

Напомним, недавно стало известно, что полузащитник Олег Шатов приостановил контракт с "Уралом" и теперь будет учиться на тренера.