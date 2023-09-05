47 коммунистов и комсомольцев погибли на СВО – КПРФ

47 коммунистов и комсомольцев погибли в ходе специальной военной операции, сообщил первый замглавы КПРФ Юрий Афонин. "Мы чтим их память, заботимся об их семьях", - сказал депутат Госдумы.

Он добавил, что в ходе избирательной кампании этого года КПРФ выдвинула в разных регионах и на разных уровнях более 50 участников СВО.

"В новых регионах выдвинуто 150 человек, которые являлись добровольцами с 2014 года", - рассказал Афонин журналистам. Впрочем, 150 человек – это меньше 10% от всех выдвинутых КПРФ кандидатов в четырех присоединенных территориях – там зарегистрировано более 2 тыс. кандидатов от партии.