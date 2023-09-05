В Перми и Березниках неизвестные "заминировали" школы и вузы

Сегодня днем высшие учебные заведения, а также школы Перми и Березников получили письма с информацией о том, что в зданиях учреждений заложена взрывчатка.

Информацию Накануне.RU подтвердили в краевом министерстве территориальной безопасности.

"Сегодня во второй половине дня на электронную почту образовательных учреждений Перми и Березников и на телефон 112 начали поступать сообщения о заложенных взрывных устройствах. В настоящее время оперативные службы оповещены. Проводится проверка", - говорится в сообщении.