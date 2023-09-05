СМИ: Во дворе военкомата в Петербурге сработало взрывное устройство

Во дворе военкомата в Невском районе Петербурга сработало самодельное взрывное устройство (СВУ).

Mash сообщает, что взрыв произошел возле здания военкомата на улице Крупской. По информации телеграм-канала, "нечто похожее на СВУ" сдетонировало в будке с мусором.

"Фонтанка" пишет, что СВУ взорвалось в вентиляционной шахте, которая ведет к заброшенному бомбоубежищу. По предварительной информации, устройство состояло из 100-150 граммов пороха и радиомодуля с батарейкой.

Полиция оцепила здание военкомата, на месте работают оперативные службы.