Подозреваемый в убийстве бездомного "послушник" из Прикамья взят под стражу

В следственном комитете раскрыли детали произошедшего в Перми убийства бездомного, которое, предположительно, совершил мужчина, живший при церкви в деревне Капидоны (в СМИ его называли послушником).

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе ведомства, преступление было совершено еще 28 августа. Неоднократно судимый 63-летний мужчина на мусорной площадке возле одного из домов по ул. Ивана Франко в Перми, поссорился с ранее незнакомым 55-летним мужчиной и нанес ему два удара ножом в шею. От полученных ран потерпевший скончался на месте.

В настоящее время подозреваемый задержан, в отношении него судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Следователем следственного отдела по Мотовилихинскому району города Пермь проводится комплекс следственных действий, направленных на сбор и закрепление доказательственной базы.