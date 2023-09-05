05 Сентября 2023
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Общество Свердловская область
Фото: Накануне.RU

Житель Екатеринбурга оштрафован за прослушку разговоров бывшей жены

Житель Екатеринбурга получил штраф за прослушку разговоров своей бывшей супруги. Поначалу мужчина все отрицал.
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Как сообщили Накануне.RU в Свердловском областном суде, в 2021 году уралец купил на AliExpress GSM-радиомикрофон, предназначенный для негласного получения информации. Затем втайне от жены он установил подслушивающее устройство в квартире. В это время супруги находились в стадии развода и проживали раздельно.

В апреле прошлого года во время уборки женщина нашла на шкафу рядом с роутером неизвестный предмет и обратилась в Следственный комитет. Там сразу поняли, что это за устройство, и возбудили уголовное дело. Под подозрение попал муж, который пояснил следователю, что действительно приобрел микрофон в Китае, но якобы для определения геолокации своего автомобиля и чтобы следить за старшим сыном.

Суд установил, что с марта по апрель 2022 года мужчина при помощи устройства около 120 раз слушал чужие разговоры. Позже в разговоре с экс-супругой он сознался, что подслушивает и владеет информацией о ее здоровье и ее близких.

Кировский районный суд Екатеринбурга оштрафовал уральца на 30 тысяч рублей. Его адвокат обжаловал решение в Свердловском областном суде, но тот оставил приговор в силе.

Теги: прослушка, суд, Екатеринбург


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