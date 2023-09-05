Песков заявил о несогласии Москвы с недавними заявлениями Пашиняна

Москва не согласна с высказываниями премьер-министра Армении Никола Пашиняна, обвинившего Россию в отдалении от региона Южного Кавказа, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Россия является абсолютно неотъемлемой составной частью этого региона, так что никуда она уходить не может", - цитирует ТАСС представителя Кремля.

Песков заверил, что Россия продолжит играть роль гаранта безопасности и стабильности в регионе Южного Кавказа, в частности в Нагорном Карабахе.

Ранее Пашинян в интервью итальянскому СМИ заявил, что зависимость от России в сфере безопасности ошибочна. Армянский премьер также считает, что Россия отдаляется от Южного Кавказа. Кроме того, он заявил, что российские миротворческие силы якобы "не выполняют свою миссию" по обеспечению безопасности населения Нагорного Карабаха. Дипломатический источник сообщил, что в Москве крайне недовольны последними заявлениями премьер-министра Армении.