Екатеринбургскому опекуну, обвиняемой в убийстве ребенка, вновь ужесточили обвинение

Опекуну из Екатеринбурга Веронике Наумовой, обвиняемой в убийстве 6-летнего Далера, вновь ужесточили обвинение. Сама женщина опять пытается выйти на свободу.

Напомним, в конце августа суд продлил Наумовой арест до 26 ноября текущего года. Тогда же стало известно, что одна из статей, по которой проходит екатеринбурженка, ужесточена – теперь ее обвиняют в убийстве малолетнего, совершенном с особой жестокостью. Ранее опекуну вменяли убийство ребенка, его истязание и мошенничество.

Сегодня стало известно, что Наумова обжаловала решение о продлении ей срока содержания под стражей. Апелляция поступила в Свердловский областной суд. Из электронной картотеки можно сделать вывод, что женщине вновь ужесточили обвинение – теперь ей вменяется истязание несовершеннолетнего с особой жестокостью.

Дата рассмотрения апелляции Вероники Наумовой пока не назначена.

Напомним, что родного отца ребенка, в убийстве которого обвиняют Наумову, недавно освободили из колонии. Мужчина сидел за разбой.