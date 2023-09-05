05 Сентября 2023
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Фото: Наталья Крылова

Жители поселка Беловежский, живущие в нечеловеческих условиях, отказываются переезжать в маневренный фонд

Эксперты ОНФ снова посетили жителей аварийных домов поселка Беловежский, где проживают семьи участников СВО. Видео с поездки опубликовал руководитель регионального исполкома ОНФ в Югре Виктор Снисаренко у себя в социальных сетях, передает корреспондент Накануне.RU.

По словам жителей Беловежского, с момента прошлого визита общественников, который состоялся две недели назад, никто из чиновников администрации Дмитрия Кощенко так и не приехал на встречу с людьми. В паблике "Официальный Нижневартовск" сообщили, что работа по переселению ведется, жителям Беловежского предложено переехать в маневренный фонд, но заявок от жителей не поступало. Сообщается, что расселить людей планируется в 2024 году.

Жители рассказали экспертам ОНФ почему отказываются переезжать в маневренное жилье.

"Переезд в маневренный фонд – это значит развязать администрации руки и не переселить никогда, либо просто сидеть и выжидать до лучшего момента. За семь лет обращений [в администрацию Нижневартовска - примеч. ред.] о маневренном фонде речи не шло вообще. Эта речь пошла после обращений в ОНФ, в этом году, в феврале месяце. Но маневренный фонд не решает вопрос переселения. Платить за две квартиры здесь и там, и жить на подселении из расчета шесть квадратных метров на человека - не выход".

Напомним, ранее аварийными домами в поселке Беловежский, где проживают семьи участников специальной военной операции, заинтересовалась Генпрокуратура РФ.

15 деревянных многоквартирных домов были построены еще в 1980 годы, во времена промышленного освоения Самотлорского нефтяного месторождения. Они признаны аварийными, однако до сих пор не расселены. В настоящий момент в них проживают более 280 человек, часть из которых - члены семей участников СВО.

СУ СК России по ХМАО-Югре по данному факту возбуждено и расследуется уголовное дело по признакам ч.1 ст.293 УК РФ по факту халатности неустановленных должностных лиц администрации Нижневартовска, выразившейся в непринятии мер по расселению лиц, проживающих в аварийных домах поселка Беловежский. Срок расселения граждан определен до 31 декабря 2024 года.

Между тем, жители опасаются за свою жизнь: в доме может рухнуть пол или потолок, имеются проблемы с проводкой. Во время визита членов ОНФ жильцы отметили, что у их бойцов на фронте условия проживания лучше, чем у них.

Теги: Беловежский, ОНФ, участники СВО, аварийные дома, расселение


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