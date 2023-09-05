Оборот зерновых вагонов вырос до 40 суток из-за приоритета военных грузов

Российские аграрии столкнулись с инфраструктурными транспортными проблемами в том числе из-за СВО. Приоритеты на железной дороге отдаются военным грузам, в пиковые периоды это выглядит как нехватка грузов, говорит глава Российского зернового союза Аркадий Злочевский. Но на самом деле вагонов достаточно, просто оборот их вырос до 40 суток, в отдельных случаях – до 45-50 суток.

"Советский норматив оборота вагона составлял восемь суток, Да, он не выполнялся, но средний период оборота все равно был 11 суток! А теперь под 40 суток. Это просто склад на колесах получается", - пожаловался Злочевский.