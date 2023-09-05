Шойгу: Потери ВСУ с начала контрнаступления превысили 66 тысяч человек

С начала контрнаступления Вооруженные силы Украины потеряли более 66 тысяч человек и 7600 единиц вооружений, сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу на совещании с руководством вооруженных сил.

"Ни на одном из направлений вооруженные силы Украины своих целей не достигли", — отметил глава Минобороны.

По его словам, самая напряженная обстановка на Запорожском направлении, где противник ввел в бой бригады из стратегического резерва, прошедшие "подготовку под руководством западных инструкторов".

Шойгу подчеркнул, что на купянском и кременском направлениях ВС РФ значительно улучшили позиции.

4 сентября президент Владимир Путин во время пресс-конференции после переговоров со своим турецким коллегой Реджепом Эрдоганом высказался о контрнаступлении Украины, которое охарактеризовал как провал. "Что касается пробуксовки контрнаступления, это не пробуксовка, это провал. Во всяком случае, на сегодняшний день это выглядит именно так. Посмотрим, что дальше будет. Надеюсь, что и дальше будет именно так", - сказал Путин.