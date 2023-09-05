В ДНР учредят медаль в честь воссоединения с Россией

В честь первой годовщины возвращения в состав России в ДНР учредят юбилейную медаль, сообщил ври главы республики Денис Пушилин.

"Это очень значимое событие для жителей региона, многие из которых приложили немало сил, чтобы возвращение Донбасса домой состоялось. Значительное количество наших единомышленников за пределами Республики вместе с нами приближали эту дату", - написал он в своем телеграм-канале.

Разработкой и изготовлением награды занимаются донецкие мастера. Художественное решение награды основано на переосмыслении российской медальерной традиции применительно к современному историческому контексту, добавил он.

Напомним, подписание договора о вхождении ДНР с состав РФ произошло 30 сентября 2022 года. На референдуме более 99% проголосовали "за" при явке 97%.

