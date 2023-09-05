05 Сентября 2023
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Фото: Накануне.RU

Китай на политическом уровне не хочет пускать в страну российское зерно

Китай принципиально не хочет закупать российское зерно, хотя покупает его у Украины и Казахстана. А российские власти только декларируют, что работают над лоббированием интересов отечественных поставщиков, но на деле не могут ничего поделать, сообщил глава Российского зернового союза Аркадий Злочевский.

"Китай принципиально, на политическом уровне не принял решение о поставках нашего зерна. Мы не можем туда проникнуть. При этом они открыли рынок от украинского и казахстанского зерна. В рамках зерновой сделки Китай закупил 6 млн тонн зерна, цены у нас не выше украинских. Нам периодически говорят, что активно трудятся над открытием китайского рынка. Но никаких реальных подвижек нет. А зерно наше лучше украинского. У нас даже забайкальский терминал построен мощный, а [китайский] рынок до сих пор закрыт", - сетует Злочевский.

Теги: китай, зерно, россия, поставки


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