Вице-мэр Омска возглавил Томск
Депутаты думы Томска избрали мэром города Дмитрия Махиню. Новый руководитель в своем первом посте в telegram-канале поблагодарил за поддержку депутатов и губернатора Томской области Владимира Мазура.
"В ближайшее время я сложу полномочия заместителя мэра, и с семьей перееду в Томск", - написал Махиня.
Решение о своем назначении на пост Махиня воспринял "как некий аванс".
"Мне все предстоит доказать делами на благо города Томска и вас, дорогие жители. Я это понимаю и к этому готов", - написал мэр.
Отметим, до получения поста главы Томска Махиня был вице-мэром Омска.