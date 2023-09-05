Вице-мэр Омска возглавил Томск

Депутаты думы Томска избрали мэром города Дмитрия Махиню. Новый руководитель в своем первом посте в telegram-канале поблагодарил за поддержку депутатов и губернатора Томской области Владимира Мазура.

"В ближайшее время я сложу полномочия заместителя мэра, и с семьей перееду в Томск", - написал Махиня.

Решение о своем назначении на пост Махиня воспринял "как некий аванс".

"Мне все предстоит доказать делами на благо города Томска и вас, дорогие жители. Я это понимаю и к этому готов", - написал мэр.

Отметим, до получения поста главы Томска Махиня был вице-мэром Омска.