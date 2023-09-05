Турция постарается извлечь максимум выгоды из российской благотворительной акции с зерном

Турция постарается извлечь максимум выгоды из российской благотворительной акции с поставкой бесплатного зерна беднейшим африканским странам.

Ранее сообщалось, что президенты России и Турции на переговорах в Сочи договорились о поставке 1 млн тонн зерна в Африку, профинансирует проект Катар. Поскольку этой стране важно, чтобы поставка не противоречила антироссийским санкциям, переработает зерно Турция.

"Россия отдает это зерно бесплатно, поэтому без разницы, кто будет доставлять и перерабатывать его", - считает глава Российского зернового союза Аркадий Злочевский. Но добавляет: "Конечно, мы можем его переработать и сами – у нас недозагрузка мукомольных мощностей 50%, они простаивают. И наша переработка ничем не будет уступать турецкой".

Выгода же Турции будет заключаться в беспошлинном ввозе в страну указанного выше объема зерна на переработку. В Турции действует очень высокая экспортная пошлина, но режим переработки с последующим вывозом из страны позволяет ее избежать.