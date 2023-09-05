В Минфине не видят смысла вводить дополнительный налог для ушедших компаний

Минфин не считает нужным обязывать компании, возвращающиеся в РФ, платить дополнительный налог.

Как заявил директор департамента финансовой политики Минфина Иван Чебесков, нет смысла вводить "какой-то дополнительный налог".

"Им нужно будет купить свой бизнес назад, то есть, если они уходят - это значит, что они продали свой бизнес, - приводит его слова РИА Новости. - Если они возвращаются, то им нужно будет приобрести здесь активы по рыночной стоимости. Они же не за бесплатно получают эти активы".

Напомним, в Госдуме предложили ввести дополнительный налог для компаний, которые покинули российский рынок, а затем возвращаются. Как считает депутат ГД Султан Хамзаев, такой налог компании должны выплачивать в бюджет столько, сколько их юридически не было в стране.

Ранее стало известно, что компания McDonald's, уходя из России, оставила себе путь для возвращения. В договоре о продаже российской сети ресторанов новому владельцу предусмотрена возможность обратного выкупа бизнеса, сообщил владелец сети ресторанов "Вкусно – и точка" Александр Говор. При этом, если McDonald's вернется, ему придется доплатить – в размере вложений российских инвесторов.