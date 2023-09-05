Суд арестовал Азата Мифтахова по делу об оправдании терроризма

Первомайский районный суд Кирови арестовал до 3 ноября аспиранта механико-математического факультета МГУ Азата Мифтахова, обвиняемого в оправдании терроризма.

Тем самым, суд удовлетворил ходатайство следствия ФСБ, передает ТАСС.

Как сообщила адвокат Светлана Сидоркина, защита обжалует решение суда. Она добавила, что просила приобщить к материалам дела справку из МГУ о том, что ее подзащитный до сих пор является аспирантом этого учебного заведения.

4 сентября Мифтахова задержали на выходе из колонии ИК-17 в городе Омутнинске Кировской области, где он отбыл почти шесть лет по делу о хулиганстве. Теперь математику вменяют оправдание терроризма из-за комментариев, которые он давал во время просмотра телевизора в колонии.

Напомним, Мифтахова обвиняли в нападении на офис "Единой России"в январе 2018 года. По версии обвинения, он вместе с сообщниками бросил в разбитое окно офиса дымовую шашку. Спустя год после происшествия Мифтахова задержали по подозрению в изготовлении взрывчатки. Мифтахов заявлял, что его дело является политически мотивированным, и оно стало местью силовиков за участие в оппозиционных акциях. Он не скрывает, что был участником анархистского движения, но вину в нападении не признает. В итоге Головинский суд Москвы приговорил аспиранта-математика МГУ Азата Мифтахова к шести годам лишения свободы в колонии общего режима.