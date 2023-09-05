Глава СК потребовал доклад об избиении подростка-инвалида в Екатеринбурге

В Екатеринбурге Следственный комитет разбирается в инциденте с избиением подростка. На ситуацию уже обратил внимание глава ведомства Александр Бастрыкин.

Как сообщили Накануне.RU в СК России по Свердловской области, все случилось вечером 4 сентября в маршрутном автобусе: в ходе движения произошел конфликт между 15-летним подростком и мужчиной. В итоге более старший участник инцидента применил к юноше физическое насилие и повредил принадлежащие ему наушники.

Сейчас выясняются все обстоятельства. Следователи СКР намерены дать правовую оценку этой ситуации.

Как уточнили в федеральном Следственном комитете, подростку во время конфликта был нанесен удар по голове. Также известно, что у него имеется инвалидность.

Глава ведомства Александр Бастрыкин поручил и.о. руководителя СК России по Свердловской области Анатолию Надбитову представить доклад о ходе начавшейся проверки и уже установленных обстоятельствах.