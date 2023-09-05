В Югре сына известного "единоросса" осудили за призыв к терроризму

Сына члена "Единой России" из Нягани Османа Имамерзаева осудили по уголовному делу за призывы к терроризму, а также включили в список экстремистов и террористов. Информация подтверждается данными картотеки суда и перечнем Росфинмониторинга, сообщает "Муксун".

В список он был включен 17 августа 2022 года.

В картотеке суда имеется текст апелляционного решения суда ХМАО о выборе меры пресечения мужчине по части 1 статьи 205.2 УК РФ "Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности или публичное оправдание терроризма". В документе говорится, что обвинением Имамерзаеву предъявили 3 июня 2022 года.

"Имамерзаеву Р.О. гражданину РФ, со средним общим образованием, состоящему в браке, имеющему на иждивении четверых малолетних детей, работающему охранником, не военнообязанному, не судимому, обвиняемому в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 205.2 УК РФ, избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", — говорится в материалах дела.

Сам политик заявил изданию, что кампания по опубличиванию этих обстоятельств и сам суд являются "заказными".

"Ничего [в связи с появлением этих сведений] не собираюсь делать. На уровень бульварных людей я становиться не буду. А своими детьми я горжусь. У него до этого ни приводов в милицию, никаких правонарушений не было. Я считаю, от начала и до конца весь этот процесс был чистой заказухой", — сказал Осман Имамерзаев.

По итогам суда его сын был оштрафован на 30 тыс. руб., в процессе своей вины не признал. Также Имамерзаев утверждает, что судить его сына начали, когда началась предвыборная гонка, ранее у правоохранителей претензий к Расулу не было. Сейчас он снова участвует в выборах и сниматься с гонки не планирует.

Кто именно мог заказать такую компанию, Имамерзаев не назвал.

Также представители политика сообщили изданию, что уже обратились в УМВД и собираются обращаться в прокуратуру с просьбой дать юридическую оценку появившимся в публичном поле сообщениям.