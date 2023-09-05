В Югре сына известного "единоросса" осудили за призыв к терроризму

05 Сентября 2023
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Владимирская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Владимирская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Станция "Луна-25" прекратила свое существование

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo
erid: LatgBUeC9


Студенческая виза в Великобританию: как получить учебную визу в Англию

Политика Ханты-Мансийский АО - Югра Уральский ФО
Фото: Накануне.RU

В Югре сына известного "единоросса" осудили за призыв к терроризму

Сына члена "Единой России" из Нягани Османа Имамерзаева осудили по уголовному делу за призывы к терроризму, а также включили в список экстремистов и террористов. Информация подтверждается данными картотеки суда и перечнем Росфинмониторинга, сообщает "Муксун".

В список он был включен 17 августа 2022 года.

В картотеке суда имеется текст апелляционного решения суда ХМАО о выборе меры пресечения мужчине по части 1 статьи 205.2 УК РФ "Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности или публичное оправдание терроризма". В документе говорится, что обвинением Имамерзаеву предъявили 3 июня 2022 года.

"Имамерзаеву Р.О. гражданину РФ, со средним общим образованием, состоящему в браке, имеющему на иждивении четверых малолетних детей, работающему охранником, не военнообязанному, не судимому, обвиняемому в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 205.2 УК РФ, избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", — говорится в материалах дела.

Сам политик заявил изданию, что кампания по опубличиванию этих обстоятельств и сам суд являются "заказными".

"Ничего [в связи с появлением этих сведений] не собираюсь делать. На уровень бульварных людей я становиться не буду. А своими детьми я горжусь. У него до этого ни приводов в милицию, никаких правонарушений не было. Я считаю, от начала и до конца весь этот процесс был чистой заказухой", — сказал Осман Имамерзаев.

По итогам суда его сын был оштрафован на 30 тыс. руб., в процессе своей вины не признал. Также Имамерзаев утверждает, что судить его сына начали, когда началась предвыборная гонка, ранее у правоохранителей претензий к Расулу не было. Сейчас он снова участвует в выборах и сниматься с гонки не планирует.

Кто именно мог заказать такую компанию, Имамерзаев не назвал.

Также представители политика сообщили изданию, что уже обратились в УМВД и собираются обращаться в прокуратуру с просьбой дать юридическую оценку появившимся в публичном поле сообщениям.

Теги: Единая Россия, призыв к терроризму, суд, Осман Имамерзаев


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети