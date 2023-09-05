СМИ: Заведующую детсадом в Красноярске уволили за откровенные фото в соцсетях

В Красноярске заведующую детским садом Анастасию Красильникову уволили после эротической фотосессии. Об этом сообщил РИА Новости источник в горадминистрации.

Увольнение заведующей связано именно со скандалом в соцсетях, подчеркнул он.

Прокуратура Красноярска планирует провести проверку по факту "ненадлежащего исполнения обязанностей руководителем МБДОУ №227".

Telegram-канал Mash сообщил, что женщину просили уволить за откровенные посты в соцсетях, а также игнорирования служебных обязанностей. Якобы с ее приходом старый персонал начал увольняться, финансирования не появилось, а на все расходы вынуждены скидываться сами родители.

Ранее в селе Донская Балка на Ставрополье уволили заведующую детским садом "Ласточка", которую обвинили в поддержке ВСУ. Как сообщил депутат Госдумы Александр Хинштейн, женщину уволили после личного вмешательства губернатора Владимира Владимирова, ее деятельность проверяют силовики.