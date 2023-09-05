Путин может прилететь на Восточный экономический форум

Владимир Путин может посетить Восточный экономический форум (10-13) сентября и на его полях провести различные переговоры, передают "Ведомости" со ссылкой на источники в полпредстве президента в ДФО. Инсайдеры не сообщили, планируются ли встречи с главами иностранных государств.

Ранее газета The New York Times со ссылкой на собственные источники сообщила о планах северокорейского лидера Ким Чен Ына посетить Россию и встретиться с Путиным.

Отметим, что в эти же дни в Индии пройдет саммит G20, который Путин собирается проигнорировать, послав на встречу Лаврова. В августе, комментируя такое решение президента, его пресс-секретарь Дмитрий Песков сказал, что "у Путина сейчас насыщенный график, а главный акцент – на проведении СВО".