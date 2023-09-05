05 Сентября 2023
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Фото: Накануне.RU

Медведев сообщил, где искать на Украине геноцид

Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев прокомментировал информацию о том, что международная комиссия ООН по расследованию нарушений на Украине не нашла достаточных доказательств того, что действия российских военных в стране должны быть квалифицированы как геноцид.

"Если члены этой комиссии действительно хотят найти на Украине геноцид и военные преступления, то стоит прекратить вести себя как слепые кроты. И, как следует протерев свои зенки, просто посмотреть в нужном направлении. В сторону преступного киевского режима. Объективно оценить то, как беспощадно он топил в крови Донбасс восемь лет, пока Россия не начала специальную военную операцию", - написал Медведев в своем telegram-канале.

Медведев привел данные управления верховного комиссара ООН по правам человека, согласно которым, за годы вооруженного конфликта в Донбассе погибло более 3 тыс. мирных жителей. Экс-президент России пишет, что только в 2014 г. на территориях, объявивших о своей независимости от преступного киевского режима, были убиты почти 2 тыс. человек, более 4 тыс. гражданских были ранены.

"Какие еще требуются доказательства этим лицемерам из комиссии? Нужно окончательно потерять совесть, чтобы не видеть этого и пытаться найти свидетельства того, что геноцид якобы идет из России", - написал Медведев.

Именно поэтому специальная военная операция должна идти до полного выполнения ее целей. До окончательной победы над теми, кто восемь лет подвергал собственный народ издевательствам и истреблению, считает Медведев.

"И да будут они прокляты вне зависимости от правовой квалификации их действий. Пусть сгорят в аду", - написал Медведев.

Теги: Дмитрий Медведев, геноцид, Украина, ООН


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