Школа готовит к экзаменам лишь на 47% - опрос старшеклассников

05 Сентября 2023
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Владимирская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Владимирская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Станция "Луна-25" прекратила свое существование

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo
erid: LatgBUeC9


Студенческая виза в Великобританию: как получить учебную визу в Англию

Образование В России
Фото: gorodperm.ru

Школа готовит к экзаменам лишь на 47% - опрос старшеклассников

Школа помогает старшеклассникам подготовиться к экзаменам всего на 4,7 балла из 10. Так считают сами ученики 9–11 классов, показало исследование "Умскул" "Роль онлайн-образования в 2023/2024".
Читайте также:

Большинству подростков в школе не хватает предметов, которые ориентированы на жизнь. Такой ответ дали 65% респондентов. 59% не хватает поддержки и мотивации от учителей, 52% - подготовки к экзаменам, 49% - учета индивидуальных особенностей учеников и развития личностных качеств.

Навыки, полученные в школе, помогают ученикам в жизни в среднем на 5 баллов из 10. Они отмечают следующие причины плохой успеваемости в школе: стресс и эмоциональное напряжение (упомянули 62%), низкий уровень мотивации (51%), отсутствие подходящих методик обучения (42%), недостаток свободного времени (34%), атмосфера в классе (31%). Ничего не мешает в успешном обучении только 8% школьников.

Обращает на себя внимание, что подростки очень высоко ценят важность наличия хобби - 7,7 баллов из 10.

А вот средняя оценка того, насколько школа помогает при подготовке к экзаменам, оказалась весьма низкой - 4,7 балла из 10. В том числе 10% ответили, что школа вообще никак не помогает (поставили минимальный 1 балл). А после 5 баллов доля ответов снижается. Так, поставили 9 или 10 баллов, то есть очень высоко оценили роль школы при подготовке к экзаменам, лишь 5% старшеклассников.

Хотя опрашивались лишь ученики онлайн-платформы "Умскул" и такой опрос не может считаться репрезентативным, эти данные почти в точности совпадают с другими опросами. В частности, с тем, что половина российских старшеклассников работают с репетиторами.

Самое интересное, что в июне Рособрнадзор признал, что школа дает только базовый уровень знаний, недостаточный для поступления в вуз.

Главной целью онлайн-обучения, которое фактически заменяет репетиторство, подростки называют подготовку к экзаменам (99%), желание освоить какие-либо интересные навыки (27%), а также подтянуть темы, которые трудно даются в школе (21%). При этом 90% опрошенных учеников отмечают, что по сравнению с прошлым годом стали уделять больше времени онлайн-обучению. Основными преимуществами онлайн-обучения называются возможность пересмотреть уроки в записи (91%) и заниматься в удобное для себя время (90%). Также важно наличие всех материалов в одном месте (78%) и экономия времени на дорогу (69%). Главным недостаток упоминаются трудности с самоорганизацией (59%).

Теги: школа, опрос, экзамены


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети