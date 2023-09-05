Школа готовит к экзаменам лишь на 47% - опрос старшеклассников

Школа помогает старшеклассникам подготовиться к экзаменам всего на 4,7 балла из 10. Так считают сами ученики 9–11 классов, показало исследование "Умскул" "Роль онлайн-образования в 2023/2024".

Большинству подростков в школе не хватает предметов, которые ориентированы на жизнь. Такой ответ дали 65% респондентов. 59% не хватает поддержки и мотивации от учителей, 52% - подготовки к экзаменам, 49% - учета индивидуальных особенностей учеников и развития личностных качеств.

Навыки, полученные в школе, помогают ученикам в жизни в среднем на 5 баллов из 10. Они отмечают следующие причины плохой успеваемости в школе: стресс и эмоциональное напряжение (упомянули 62%), низкий уровень мотивации (51%), отсутствие подходящих методик обучения (42%), недостаток свободного времени (34%), атмосфера в классе (31%). Ничего не мешает в успешном обучении только 8% школьников.

Обращает на себя внимание, что подростки очень высоко ценят важность наличия хобби - 7,7 баллов из 10.

А вот средняя оценка того, насколько школа помогает при подготовке к экзаменам, оказалась весьма низкой - 4,7 балла из 10. В том числе 10% ответили, что школа вообще никак не помогает (поставили минимальный 1 балл). А после 5 баллов доля ответов снижается. Так, поставили 9 или 10 баллов, то есть очень высоко оценили роль школы при подготовке к экзаменам, лишь 5% старшеклассников.

Хотя опрашивались лишь ученики онлайн-платформы "Умскул" и такой опрос не может считаться репрезентативным, эти данные почти в точности совпадают с другими опросами. В частности, с тем, что половина российских старшеклассников работают с репетиторами.

Самое интересное, что в июне Рособрнадзор признал, что школа дает только базовый уровень знаний, недостаточный для поступления в вуз.

Главной целью онлайн-обучения, которое фактически заменяет репетиторство, подростки называют подготовку к экзаменам (99%), желание освоить какие-либо интересные навыки (27%), а также подтянуть темы, которые трудно даются в школе (21%). При этом 90% опрошенных учеников отмечают, что по сравнению с прошлым годом стали уделять больше времени онлайн-обучению. Основными преимуществами онлайн-обучения называются возможность пересмотреть уроки в записи (91%) и заниматься в удобное для себя время (90%). Также важно наличие всех материалов в одном месте (78%) и экономия времени на дорогу (69%). Главным недостаток упоминаются трудности с самоорганизацией (59%).