Ямалец, устроивший стрельбу по приставам, умер в больнице

61-летний житель ноябрьского поселка СУ-952 Марат Сайткулов, устроивший стрельбу по судебным приставам и обливший горючей жидкостью дом, из которого его пришли выселять, скончался в больнице, сообщил Накануне.RU источник, знакомый с ситуацией.

После инцидента он был госпитализирован в ноябрьскую ЦГБ, находился в реанимации, в тяжелом состоянии, с ожогами более 75% тела.

Ранее СМИ сообщали, что во время задержания Сайткулов, попытавшийся сжечь дом вместе с собой, "получил ожоги, но его состояние не вызывало серьезных опасений".

Напомним, 28 августа приставы прибыли к аварийному деревянному дому, находящемуся в частном секторе. Местный житель, проживающий в этом доме, категорически отказался общаться с приставами насчет выселения. Выстрелил из ружья в воздух, поджег свой автомобиль и скрылся в доме.

Во время штурма подозреваемый облил дом горючей жидкостью и поджег помещение, поставив под угрозу жизнь и здоровье сотрудников правопорядка. В результате с ожогами тела и верхних дыхательных путей он был госпитализирован.

Кроме подозреваемого никто не пострадал. В его жилище обнаружено и изъято гладкоствольное двуствольное оружие и патроны к нему.

По факту произошедшего в отношении стрелка было возбуждено два уголовных дела.