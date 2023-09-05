Уральские банкиры рассказали, как легко распознать телефонных мошенников

Эксперт по безопасности Уральского главного управления Банка России Владимир Хименко рассказал, как можно распознать мошенников, которые звонят и представляются "сотрудниками ЦБ", чтобы потом выманить деньги.

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Как сообщил он на сегодняшней пресс-конференции в Екатеринбурге, отличить афериста от настоящего банкира достаточно просто: мошенники сами звонят своим жертвам и под различными предлогами пытаются заполучить конфиденциальную банковскую информацию. Это пин-коды от банковских карт, пароли от мобильных приложений и так далее.

"Они выводят на эмоции и обещают легкую выгоду, либо запугивают тем, что ваши деньги находятся в опасности и нужно очень быстро принимать какие-то меры. Центральный банк не занимается обзвоном граждан. Естественно, никакие "безопасные счета" в ЦБ не открываются. Если поступают звонки от имени Центробанка, либо с приглашением на прием – это говорит о том, что к вам обращаются мошенники", - рассказал эксперт.

По его словам, лучше всего будет положить трубку и не продолжать разговор, какой бы убедительной ни была легенда.

Напомним, с начала 2023 года жители Среднего Урала уже перевели мошенникам миллиард рублей. Между тем, в полиции призывают не провоцировать телефонных аферистов вопросами на тему, кому принадлежит Крым.