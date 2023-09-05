Уральские банкиры рассказали, как легко распознать телефонных мошенников

05 Сентября 2023
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Владимирская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Владимирская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Станция "Луна-25" прекратила свое существование

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo
erid: LatgBUeC9


Студенческая виза в Великобританию: как получить учебную визу в Англию

Общество Свердловская область Уральский ФО
Фото: Накануне.RU

Уральские банкиры рассказали, как легко распознать телефонных мошенников

Эксперт по безопасности Уральского главного управления Банка России Владимир Хименко рассказал, как можно распознать мошенников, которые звонят и представляются "сотрудниками ЦБ", чтобы потом выманить деньги.
Читайте также:

Как сообщил он на сегодняшней пресс-конференции в Екатеринбурге, отличить афериста от настоящего банкира достаточно просто: мошенники сами звонят своим жертвам и под различными предлогами пытаются заполучить конфиденциальную банковскую информацию. Это пин-коды от банковских карт, пароли от мобильных приложений и так далее.

"Они выводят на эмоции и обещают легкую выгоду, либо запугивают тем, что ваши деньги находятся в опасности и нужно очень быстро принимать какие-то меры. Центральный банк не занимается обзвоном граждан. Естественно, никакие "безопасные счета" в ЦБ не открываются. Если поступают звонки от имени Центробанка, либо с приглашением на прием – это говорит о том, что к вам обращаются мошенники", - рассказал эксперт.

По его словам, лучше всего будет положить трубку и не продолжать разговор, какой бы убедительной ни была легенда.

Напомним, с начала 2023 года жители Среднего Урала уже перевели мошенникам миллиард рублей. Между тем, в полиции призывают не провоцировать телефонных аферистов вопросами на тему, кому принадлежит Крым.

Теги: мошенники, банк, звонок, ЦБ


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети