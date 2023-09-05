05 Сентября 2023
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Фото: пресс-служба фонда святой Екатерины

Симеоновский православный крестный ход в этом году протянется на 180 километров

Православные верующие готовятся к Симеоновскому крестному ходу, который протянется на 180 километров.

По благословению митрополита Екатеринбургского и Верхотурского Евгения и при поддержке Фонда святой Екатерины в день Августовской иконы Божией матери, 14 сентября, верующие выйдут из Алапаевска по старинному маршруту, чтобы 25 сентября в Верхотурье отметить праздник перенесения мощей святого Праведного Симеона, небесного покровителя Урала и Сибири.

александр андреев(2023)|Фото: пресс-служба фонда святой Екатерины

В этом году крестный ход пройдет в 15-й раз, и верующие будут молиться в храмах сел Рычково, Махнёво и Меркушино. По традиции крестным ходом бережно пронесут иконы Великомученицы Екатерины и Праведного Симеона.

Планируется, что 20 сентября паломники выйдут на самый сложный участок — знаменитую Симеонову тропу, которой ходил святой Симеон, чтобы вести богослужения в Спасо-Преображенском храме.

александр андреев(2023)|Фото: пресс-служба фонда святой Екатерины

Отметим, что впервые маршрут для паломников появился в 1704 году после обретения мощей праведника. Спустя 110 лет он значительно увеличился благодаря царской семье: в 1914 году мощи святого перенесли в огромный Крестовоздвиженский собор, строительство которого было приурочено к 300-летию царствования Дома Романовых.

крестный ход(2023)|Фото: пресс-служба фонда святой Екатерины

В советское время крестные ходы не проводились, мощи были изъяты. Возвращение их Русской православной церкви состоялось в 1989 году.

Теги: фонд святой екатерины, симеоновский крестный ход, симеон верхотурский


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