05 Сентября 2023
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Фото:Накануне.RU

Факельное горение произошло на заводе "Сибура" в Дзержинске

Факельное горение происходит на предприятии АО "СИБУР-Нефтехим" в Дзержинске Нижегородской области.

Как сообщили в МЧС, произошло нарушение технологического процесса с последующим горением.

Отмечается, что угрозы распространения огня нет.

В июле на заводе компании "СИБУР-Нефтехим" в Дзержинске произошел пожар. По данным СМИ, факельное горение началось после разгерметизации установки. Работа производства была приостановлена.

"СИБУР-Нефтехим" выпускает различную нефтехимию: окись этилена, гликоли, акриловую кислоту и эфиры, также на предприятии есть энергопроизводство.

Теги: сибур, пожар, факельное горение, завод


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