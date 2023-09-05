Факельное горение произошло на заводе "Сибура" в Дзержинске

Факельное горение происходит на предприятии АО "СИБУР-Нефтехим" в Дзержинске Нижегородской области.

Как сообщили в МЧС, произошло нарушение технологического процесса с последующим горением.

Отмечается, что угрозы распространения огня нет.

В июле на заводе компании "СИБУР-Нефтехим" в Дзержинске произошел пожар. По данным СМИ, факельное горение началось после разгерметизации установки. Работа производства была приостановлена.

"СИБУР-Нефтехим" выпускает различную нефтехимию: окись этилена, гликоли, акриловую кислоту и эфиры, также на предприятии есть энергопроизводство.