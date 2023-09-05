В зоне СВО несет большие потери элитная бригада ВСУ

Элитная 47-я механизированная бригада Вооруженных сил Украины (ВСУ), возглавляющая контрнаступление на южном направлении, несет потери личного состава, исчисляемые тысячами.

Это происходит, несмотря на военную подготовку в Германии и оснащение передовым западным вооружением, пишет ТАСС.

Информация появилась на фоне сообщения о первом уничтожении в зоне специальной военной операции британского танка Challenger.

Напомним, ранее замначальника главного управления Росгвардии по ДНР, основатель батальона "Восток" Александр Ходаковский сообщил, что после нескольких дней артподготовки солдаты ВСУ перешли к наступательным действиям на участке Новодонецкое – Новомайорское. При этом наибольшая активность наблюдается в районе поселка Новодонецкое – предпринимается попытка прорыва с применением большого числа бронетехники.

4 сентября президент Владимир Путин во время пресс-конференции после переговоров со своим турецким коллегой Реджепом Эрдоганом высказался о контрнаступлении Украины, которое охарактеризовал как провал. "Что касается пробуксовки контрнаступления, это не пробуксовка, это провал. Во всяком случае, на сегодняшний день это выглядит именно так. Посмотрим, что дальше будет. Надеюсь, что и дальше будет именно так", - сказал Путин.