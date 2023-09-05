Министр строительства Крыма подал в отставку после разговора с главой республики

Министр строительства и архитектуры Крыма Карлен Петросян написал заявление об отставке – после "разговора" с главой республики.

"Состоялся разговор с министром строительства и архитектуры Республики Крым Карленом Геннадьевичем Петросяном. По моей рекомендации Карлен Геннадьевич написал заявление об увольнении по собственному желанию", - сообщил в своем Telegram-канале Сергей Аксенов.

О конкретных претензиях к работе Петросяна глава региона не сообщил.

Петросян возглавил Минстрой Крыма в октябре 2021 года после увольнения Михаила Храмова, попавшего под следствие. До этого Петросян более двух лет был первым заместителем руководителя ведомства.

Примечательно, что буквально накануне вице-премьер российского правительства Марат Хуснуллин, курирующий в кабинете министров и строительство, и Крым, отчитался о выполнении плана социально-экономического развития республики.

Хуснуллин похвалил реализацию госпрограммы по развитию Крыма: "В целом, программа выполняется по всем показателям. В этом году как никогда хорошие темпы по дорожному строительству; кассовое исполнение несколько выше, чем в прошлом году".