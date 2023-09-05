05 Сентября 2023
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Фото: biathlon.ugrasport.com

Именитые спортсмены выступят на чемпионате России по летнему биатлону в Тюмени

Именитые спортсмены выступят на чемпионате России по летнему биатлону в Тюмени, сообщили Накануне.RU в Информационном центре Правительства Тюменской области.

Соревнования среди 150 сильнейших атлетов из 20 субъектов страны пройдут с 16 по 19 сентября на базе центра зимних видов спорта "Жемчужина Сибири". Вот только посмотреть соревнования "вживую" не получится - из-за реконструкции спортивного объекта гонки пройдут без зрителей.

К старту зимнего сезона в "Жемчужине Сибири" планируется полностью обновить весь комплекс, в том числе офисное здание, где есть не только кабинеты, но и тир, конференц-зал, тренажерный зал, столовая, другие важные сооружения. На момент летнего биатлона работы приостановят, и никаких помех спортсменам, тренерам, болельщикам, журналистам не будет.

Наблюдать за соревнованиями болельщики смогут по телеканалу "Матч ТВ". Канал будет вести прямую трансляцию.

Программа соревнований:

16 сентября — "Роллеры-гонка". Мужчины преодолеют дистанцию в 20 км, а женщины — в 15 км;
17 сентября — "Роллеры-эстафета";
19 сентября — "Роллеры-спринт". Мужчины побегут 10 км, а женщины — 7,5 км.

Забеги стартуют в 11.00.

Отметим, что на трассу выедут тюменские звезды биатлона — Виктория Сливко, Евгений Гараничев, Александр Логинов и Александр Поварницын.

Теги: чемпионат, биатлон, жемчужина сибири


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