Именитые спортсмены выступят на чемпионате России по летнему биатлону в Тюмени

Именитые спортсмены выступят на чемпионате России по летнему биатлону в Тюмени, сообщили Накануне.RU в Информационном центре Правительства Тюменской области.

Соревнования среди 150 сильнейших атлетов из 20 субъектов страны пройдут с 16 по 19 сентября на базе центра зимних видов спорта "Жемчужина Сибири". Вот только посмотреть соревнования "вживую" не получится - из-за реконструкции спортивного объекта гонки пройдут без зрителей.

К старту зимнего сезона в "Жемчужине Сибири" планируется полностью обновить весь комплекс, в том числе офисное здание, где есть не только кабинеты, но и тир, конференц-зал, тренажерный зал, столовая, другие важные сооружения. На момент летнего биатлона работы приостановят, и никаких помех спортсменам, тренерам, болельщикам, журналистам не будет.

Наблюдать за соревнованиями болельщики смогут по телеканалу "Матч ТВ". Канал будет вести прямую трансляцию.

Программа соревнований:

16 сентября — "Роллеры-гонка". Мужчины преодолеют дистанцию в 20 км, а женщины — в 15 км;

17 сентября — "Роллеры-эстафета";

19 сентября — "Роллеры-спринт". Мужчины побегут 10 км, а женщины — 7,5 км.

Забеги стартуют в 11.00.

Отметим, что на трассу выедут тюменские звезды биатлона — Виктория Сливко, Евгений Гараничев, Александр Логинов и Александр Поварницын.