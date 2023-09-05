05 Сентября 2023
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Станция "Луна-25" прекратила свое существование

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Политика За рубежом
Фото: Twitter правительства ФРГ

Европейские лидеры воспользуются отсутствием лидеров России и Китая на саммите G20

Евросоюз намерен воспользоваться отсутствием на саммите G20 в Индии Си Цзиньпина и Владимира Путина и наладить прямой контакт со странами так называемого Глобального Юга, за влияние на который разворачивается настоящая борьба.
Саммит G20 пройдет 9-10 сентября в Нью-Дели.

По данным источников Bloomberg, ЕС стремится показать серьезность намерений по пересмотру отношений с Африкой, несмотря на тяжелое наследие колониализма.

Уговаривать Африку, Индию и другие страны стать ближе от ЕС приедут глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, глава Евросовета Шарль Мишель и канцлер Германии Олаф Шольц. Больше всего они заинтересованы в контактах с Африканским союзом.

Инсайдеры считают, что ЕС поддержит заявку Африканского союза на членство в "Большой двадцатке".

Теги: ес, саммит, g20, глобальный юг, африканский союз


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