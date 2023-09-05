05 Сентября 2023
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Фото: Накануне.RU

Суд продлил домашний арест ученому Звегинцеву, обвиняемому в госизмене

Суд в Новосибирске продлил срок нахождения под домашним арестом главному научному сотруднику Института теоретической и прикладной механики Сибирского отделения РАН Валерию Звегинцеву. Об этом сообщает управление судебного департамента в Новосибирской области.

Мера пресечения продлена до 7 декабря, с сохранением "ранее возложенных ограничений".

Напомним, главный научный сотрудник Института теоретической и прикладной механики Сибирского отделения РАН Валерий Звегинцев подозревается в госизмене. Он находится под домашним арестом с 7 апреля текущего года. По данным СМИ, поводом для подозрений в госизмене стала публикация в иранском журнале статьи, посвященной газовой динамике.

Ранее в открытом письме сотрудники института заявили, что за год уже трое ученых-аэродинамиков были арестованы по этой статье, в том числе Звегинцев. Сотрудники обратились к руководству РФ с просьбой "защитить российскую аэродинамическую науку".

Летом прошлого года сообщалось об аресте главного научного сотрудника Института теоретической и прикладной механики Сибирского отделения Российской академии наук (ИТПМ) СО РАН Анатолия Маслова. Он обвиняется в госизмене. По данным СМИ, ученому вменяется передача секретных данных, связанных с гиперзвуком. Его дело расследует центральный аппарат ФСБ.

Кроме того, по делу о госизмене был также арестован директор Института теоретической и прикладной механики Сибирского отделения Российской академии наук Александр Шиплюк.

Теги: Звегинцев, госизмена, ученый


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